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15:54 06.02.2019

В Запорожье осквернили храм УПЦ (МП)

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Неизвестные совершили поджог и осквернили храм в честь преподобного Алексея Карпаторусского (Украинская православная церковь (Московского патриархата) в Запорожье, сообщил заведующий канцелярией Запорожской епархии протоиерей Геннадий Элин.

"В ночь с 5 на 6 февраля в городе Запорожье неизвестными был совершен поджог и осквернение храма Запорожской епархии УПЦ в честь прп.Алексея Карпаторусского", - написал священник на своей странице в Фейсбуке, проиллюстрировав свой пост фотографией стены храма, на которой черной краской нанесена эмблема дивизии СС.

По его словам, на территории храма работает полиция и следственно-оперативная группа, которые опрашивают жильцов из расположенных рядом домов.

В полиции агентству "Интерфакс-Украина" пообещали проинформировать об инциденте позднее.

Теги: #церковь #запорожье
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