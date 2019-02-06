Харьковская филармония откроется после реконструкции 14 февраля

Харьковская областная филармония начнет работу после масштабной реконструкции уже 14 февраля текущего года, заявляет глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

"Что обещали - сделали. Филармония готова. Харьков давно этого ждал, и даже иногда не верил. Но мы всегда держим слово! Завершаем последние строительные вопросы и музыкальные репетиции, и уже 14 февраля в современном концертном зале на 777 мест зазвучит музыка", - написала Ю.Светличная на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Финансирование на ведение строительных работ было выделено и из областного, и из государственного бюджетов. В рамках реконструкции был построен новый органный зал.

Харьковская филармония основана в 1929 году, является одной из старейших концертных организаций Украины. В здании филармонии – памятнике архитектуры, построенном еще в 1829 году и неоднократно впоследствии реконструировавшемся – ранее размещался оперный театр, в котором выступали Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин и многие другие выдающиеся деятели искусства.