Янукович считает вынесенный ему в Украине приговор незаконным и политически мотивированным

Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал приговор украинского суда в его отношении по делу о госизмене политически мотивированным.

"Приговор был написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, оно было беспрецедентное. Приговор не имеет ничего общего с законом: сплошные нарушения. Все построено на лжи и на ненависти", - сказал В.Янукович журналистам в Москве в среду.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.