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13:13 06.02.2019

НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

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НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начал работать Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сообщается на сайте ведомства.

"Национальное агентство создало и открыло Реестр коррупционеров", - сказано в сообщении.

Реестр содержит информацию о лицах, которые привлечены к уголовной, административной дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера за такие правонарушения.

Из Реестра через сайт НАПК зарегистрированный пользователь может получить справку относительно себя на основании персональных данных, указанных в его электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Справка о юрлицах формируется на основе данных, указанных в ЭЦП юридического лица, путем поиска в Реестре по наименованию юрлица, коду в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений, идентификационному коду в случае нерезидентов.

Как отмечается в сообщении НАПК, Реестр бесплатный. Он также предусматривает функцию "самостоятельного бесплатного получения справки юридическими лицами-участниками публичных закупок".

Теги: #напк #коррупционеры #реестр
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