Московский горсуд 7 февраля рассмотрит апелляции на продление ареста четверых украинских военнопленных моряков - Полозов

Московский городской суд в четверг, 7 февраля, рассмотрит апелляционные жалобы на решение о продлении ареста четверых украинских военнопленных моряков, сообщил руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов.

"В четверг, 07 февраля, в Московском городском суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб на постановление Лефортовского районного суда о продлении меры пресечения в отношении военнопленных: Владимир Терещенко, Сергей Попов, Богдан Головаш, Андрей Шевченко", - написал Н.Полозов на странице в Фейсбуке в среду.