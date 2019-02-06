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12:23 06.02.2019

Московский горсуд 7 февраля рассмотрит апелляции на продление ареста четверых украинских военнопленных моряков - Полозов

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Московский горсуд 7 февраля рассмотрит апелляции на продление ареста четверых украинских военнопленных моряков - Полозов

Московский городской суд в четверг, 7 февраля, рассмотрит апелляционные жалобы на решение о продлении ареста четверых украинских военнопленных моряков, сообщил руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов.

"В четверг, 07 февраля, в Московском городском суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб на постановление Лефортовского районного суда о продлении меры пресечения в отношении военнопленных: Владимир Терещенко, Сергей Попов, Богдан Головаш, Андрей Шевченко", - написал Н.Полозов на странице в Фейсбуке в среду.

Теги: #полозов #азовское_море #суд #моряки
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