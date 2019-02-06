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12:01 06.02.2019

У России нет претензий к Януковичу - Песков

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У России нет претензий к Януковичу - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет никаких претензий к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который в среду проводит пресс-конференцию в Москве.

"Нет. К нему нет никаких претензий со стороны российского государства", - сказал Д.Песков в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Отвечая на уточняющий вопрос, касающийся юридических оснований нахождения В.Януковича на территории РФ, поскольку граждане Украины могут находиться на территории РФ до 90 суток без оформления необходимых разрешений, Д.Песков заявил: "Я не думаю, что на него (В.Януковича) это распространяется".

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, в Москве относятся к В.Януковичу "однозначно как к бывшему президенту Украины".

В отношении статуса, с которым В.Янукович находится на территории, Д.Песков сказал: "Мне это нужно уточнить, вопрос интересный".

Теги: #рф #песков #янукович
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