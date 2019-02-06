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11:38 06.02.2019

В Украине немного похолодает, без осадков

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В Украине немного похолодает, без осадков

В ближайшие сутки, 7 февраля, прохладный воздух охватит всю территорию Украины, поэтому температура еще немного снизится, сообщает Укргидрометцентр.

На большей части территории Украины в четверг осадков не будет, лишь ночью на севере Левобережья местами пройдет небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 9-14° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем западе 4-6° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,2 градусов тепла в 2004 году, самая низкая ночью 32,2 градуса мороза в 1929 году.

В пятницу, 8 февраля, в Украине без осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер южный (на юге и востоке - северо-восточный), 3-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, на юге и в Закарпатье 2-7° мороза, днем около 0°, в западной части 3-7° тепла; в восточных и Сумской областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

В Крыму небольшие осадки; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-8 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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