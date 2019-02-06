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08:39 06.02.2019

Во Львовской области полиция разоблачила во взяточничестве чиновника Госпродпотребслужбы

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Во Львовской области полиция разоблачила во взяточничестве чиновника Госпродпотребслужбы

Во Львовской области правоохранители разоблачили схему вымогательства неправомерной выгоды в структурном подразделении Главного управления Госпродпотребслужбы региона, при получении взятки задержан чиновник, сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Неправомерную выгоду чиновник требовал за изготовление ветеринарных сертификатов. Правоохранители задокументировали несколько этапов получения фигурантом неправомерной выгоды на общую сумму более 50 тыс. грн (…) 5 февраля, во время получения очередной части неправомерной выгоды, а именно 6 тыс. грн, фигурант был задержан работниками милиции и прокуратуры", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером.

В рамках уголовного производства правоохранители установили, что один из руководителей структурного подразделения областного управления Госпотребслужбы наладил схему вымогательства неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности.

Средства требовал за изготовление ветеринарных сертификатов (паспортов) международного образца.

В ходе следствия было задокументировано получение должностным лицом неправомерной выгоды в размере более чем 50 тыс. грн.

Следственным управлением полиции во Львовской области открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Теги: #взятка #львовская #украина #госпродпотребслужба
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