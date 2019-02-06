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08:29 06.02.2019

Британское правительство тайно обсуждает отсрочку Brexit

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Британское правительство тайно обсуждает отсрочку Brexit

Члены британского правительства тайно обсудили план отсрочки даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на восемь недель - до 24 мая, сообщила во вторник газета Daily Telegraph.

По данным газеты, министры рассчитывают согласовать этот шаг с ЕС при условии поддержки соглашения об условиях Brexit Палатой общин парламента Великобритании. В таком случае Лондон сохранит статус члена ЕС до 24 мая на текущих условиях.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает отсрочку Brexit недопустимой и обещает, что выход страны из ЕС состоится 29 марта.

Теги: #великобритания #правительство #brexit #сроки
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Интерфакс-Украина
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