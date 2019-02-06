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08:18 06.02.2019

В Киеве из-за аварии на сетях "Киевводоканала" изменен график движения троллейбусов маршрутов №№ 19, 23

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В Киеве из-за аварии на сетях "Киевводоканала" изменен график движения троллейбусов маршрутов №№ 19, 23

В связи с аварией сетей "Киевводоканала" в районе .Дорогожицкая - ул.Ильенко изменен график движения троллейбусов №№ 19, 23, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"С 6:15 заблокировано движение троллейбусов маршрутов №№ 19, 23 по ул.Дорогожицкая - ул.Ильенко из-за аварии на сетях "Киевводоканала", – сказано в сообщении мэрии, обнародованном в среду утром, со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В информации отмечается, что на месте аварии работают аварийно-восстановительные средства города.

В КГГА подчеркнули, что движение троллейбусов маршрута №23 организовано по маршруту №16, троллейбусы маршрута №19 курсируют по маршруту №19д.

Теги: #киев #движение #авария #троллейбусы #украина
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