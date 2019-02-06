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07:37 06.02.2019

Трамп призвал конгресс решить вопрос о границе с Мексикой и прекращении нелегальной иммиграции

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Трамп призвал конгресс решить вопрос о границе с Мексикой и прекращении нелегальной иммиграции

Решение вопроса о границе с Мексикой относиться к задачам морального плана и непосредственно связано с обеспечением безопасности американского народа, заявил президент США Дональд Трамп.

Он призвал Конгресс США принять решение "по финансированию органов власти для обеспечения защиты родины и безопасности народа" и прекращению нелегальной миграции, отметив, что для решения этого вопроса осталось 10 дней.

В настоящее время в США действует временный бюджет, который прервал шатдаун (приостановка финансирования государственных учреждений). Д.Трамп заявлял, что шатдаун может быть восстановлен, если Конгресс не примет решение по выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Как сообщает CNN, президент США встретился с подрядчиками в Белом доме в понедельник, чтобы обсудить строительство пограничной стены. По данным источников телеканала, Д.Трамп провел встречи с подрядчиками, на которых обсудил строительство стены на границе с Мексикой.

Отмечается, что на прошлой неделе президент США провел подобные встречи также в присутствии советника Белого дома Джареда Кушнера и юриста Пэта Чиполлоне.

Теги: #сша #трамп #граница #мексика
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