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07:17 06.02.2019

За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военный

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За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранения получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"5 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских военнослужащих велись: трижды из минометов калибра 82-мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Опытного; из автоматических гранатометов - в районе Песок; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия - в районе Новомихайловки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС: из минометов калибра 82-мм - в районе Хутор Свободный; из минометов калибра 82-мм, и автоматических гранатометов - в районе Троицкого; дважды из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Екатериновки; из минометов калибра 82-мм, - в районе Кримського.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", – подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки, 5 февраля, четыре боевика уничтожено и одиннадцать получили тяжелые ранения. Также уничтожены бронированная боевая машина и внедорожник НВФ.

Теги: #оос #сводка #украина
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