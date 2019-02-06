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06:57 06.02.2019

Трамп заявил о необходимости пересмотра торговой сделки с Китаем

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Трамп заявил о необходимости пересмотра торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп, выступая перед конгрессом США с ежегодным обращением "О положении в стране", заявил о необходимости нового торгового соглашения с Китаем.

"Я глубоко уважаю председателя КНР Си Цзиньпина, и сейчас мы работаем над новой торговой сделкой с Китаем. Но она должна включать реальные, структурные изменения и прекращение несправедливой торговли, снижение нашего хронического торгового дефицита и защиту рабочих мест американцев", - заявил Д.Трамп.

По его словам, США дают понять Китаю, что после многих лет "атак на нашу промышленность" и "краж нашей интеллектуальной собственности" это должно прекратиться.

Теги: #сша #трамп #торговля #китай
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