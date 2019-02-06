События

06:37 06.02.2019

Директор учкомбината в Харькове подозревается в систематическом получении взяток за удостоверения лесоруба

1 мин читать
Директор учкомбината в Харькове подозревается в систематическом получении взяток за удостоверения лесоруба

Харьковская местная прокуратура №2 совместно с управлением защиты экономики и Киевским отделом полиции города разоблачили одного из руководителей частного акционерного общества, которое предоставляет услуги по обучению, при получении неправомерной выгоды.

"По данным следствия исполнительный директор учебного комбината систематически требовал и получал от граждан неправомерную выгоду за выдачу удостоверений, которые позволяют выполнять работы повышенной опасности, в частности лесоруба, без прохождения соответствующего обучения. Стоимость одного такого удостоверения мужчина оценил в 3 тыс.грн. Известно по меньшей мере, два факта вымогательства и получения неправомерной выгоды на общую сумму 6 тыс. грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Уголовное производство начато по ч.4 ст.368-3 (получение должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы неправомерной выгоды для себя за совершение действий с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, совершенные повторно в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о задержании исполнительного директора учкомбината и объявлении ему о подозрении.

Теги: #украина #взятки #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:29 06.02.2019
В Киеве задержали начальника отделения полиции за взятку в $34 тыс.

В Киеве задержали начальника отделения полиции за взятку в $34 тыс.

04:25 06.02.2019
Псевдостроитель, подозреваемый в серии мошенничеств, предстанет перед судом

Псевдостроитель, подозреваемый в серии мошенничеств, предстанет перед судом

03:17 06.02.2019
На взятке задержан руководитель одной из хозяйственных структур Минобороны

На взятке задержан руководитель одной из хозяйственных структур Минобороны

02:08 06.02.2019
Дело экс-начальника университета воздушных сил Алимпиева направлено в суд

Дело экс-начальника университета воздушных сил Алимпиева направлено в суд

00:51 06.02.2019
В Станице Луганской открыли районный отдел ГМС

В Станице Луганской открыли районный отдел ГМС

00:20 06.02.2019
В Харькове госпитализирована в тяжелом состоянии женщина, выпавшая с балкона, когда сбивала сосульки

В Харькове госпитализирована в тяжелом состоянии женщина, выпавшая с балкона, когда сбивала сосульки

23:28 05.02.2019
Полиция продлила срок охраны одесского активиста Михайлика

Полиция продлила срок охраны одесского активиста Михайлика

22:27 05.02.2019
Климкин о ситуации с ДРСМД: Украине нужно использовать все, чтобы себя защитить

Климкин о ситуации с ДРСМД: Украине нужно использовать все, чтобы себя защитить

16:19 05.02.2019
"Метинвест-СМЦ" намерен в 2019г нарастить продажи в Украине на 4-5%

"Метинвест-СМЦ" намерен в 2019г нарастить продажи в Украине на 4-5%

12:54 05.02.2019
В Харькове рабочий упал с 10-го этажа недостроенной многоэтажки

В Харькове рабочий упал с 10-го этажа недостроенной многоэтажки

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция будет квалифицировать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп избирателя

Действия бывшего военного руководства, приведшие к снижению обороноспособности страны, могут быть квалифицированы как госизмена – Луценко

Госпогранслужба Украины ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей и возводит башни на побережье Азова

Несколько районов Бердянска вновь остались без воды из-за дальнейшего обвала коллектора

В Софии Киевской проходит церемония интронизации главы ПЦУ митрополита Епифания

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявил о необходимости пересмотра торговой сделки с Китаем

Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме

Болтон обсудил с главой МИД Бразилии гуманитарную помощь Венесуэле

Глава Центрального командования США заявил, что не знал о намерении Трампа вывести войска из Сирии

В Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млн

Патриарх Филарет продолжит руководить Киевской епархией, кроме Свято-Михайловского монастыря – решение Синода ПЦУ

Предстоятель ПЦУ утвердил состав Священного Синода и провел его первое заседание

Генпрокуратура передала АРМА арестованные у подельника Лазаренко наличные средства

Спасатели пытаются достать тело из обломков самолета, на котором был футболист Сала

Верховный суд рассмотрит вопрос подсудности дела "Савченко-Рубана" 11 февраля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА