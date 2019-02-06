Директор учкомбината в Харькове подозревается в систематическом получении взяток за удостоверения лесоруба

Харьковская местная прокуратура №2 совместно с управлением защиты экономики и Киевским отделом полиции города разоблачили одного из руководителей частного акционерного общества, которое предоставляет услуги по обучению, при получении неправомерной выгоды.

"По данным следствия исполнительный директор учебного комбината систематически требовал и получал от граждан неправомерную выгоду за выдачу удостоверений, которые позволяют выполнять работы повышенной опасности, в частности лесоруба, без прохождения соответствующего обучения. Стоимость одного такого удостоверения мужчина оценил в 3 тыс.грн. Известно по меньшей мере, два факта вымогательства и получения неправомерной выгоды на общую сумму 6 тыс. грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Уголовное производство начато по ч.4 ст.368-3 (получение должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы неправомерной выгоды для себя за совершение действий с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, совершенные повторно в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о задержании исполнительного директора учкомбината и объявлении ему о подозрении.