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05:29 06.02.2019

В Киеве задержали начальника отделения полиции за взятку в $34 тыс.

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В Киеве задержали начальника отделения полиции за взятку в $34 тыс.

Начальник отделения полиции Киева был пойман на получении крупной взятки, уголовное производство по факту вымогательства расследуют следователи Государственного бюро расследований, сообщили в пресс-службе ГБР.

"По предварительной информации, полицейский требовал от фигуранта уголовного производства $34 тыс. за принятие мер в соответствии с действующим законодательством, в том числе за организацию надлежащего рассмотрения заявления об уголовном правонарушении", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник.

В информации отмечается, что после получения второй части неправомерной выгоды в сумме, эквивалентной $15 тыс. правоохранитель был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины следователями ГБР при оперативном сопровождения Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в г.Киеве и Департамента внутренней безопасности Нацполиции. "Первую часть неправомерной выгоды полицейский получил ранее", – уточнили в ГБР.

Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

"В случае доказательства вины лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Процессуальное руководство в производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины", – добавили в пресс-службе ведомства.

Теги: #киев #взятка #украина #полиция #дбр
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