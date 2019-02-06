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04:56 06.02.2019

Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме

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Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме

Президент CША Дональд Трамп намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля во Вьетнаме, сообщает Politico.

По данным издания, об этом Д.Трамп заявил группе ведущих телевизионных новостей за несколько часов до своего ежегодного выступления перед конгрессом "О положении в стране".

Как заявили источники издания, знакомые с планами Д.Трампа, официально о предстоящей встрече президент США объявит во время своего выступления.

"Это происходит. Он сказал, что собирается объявить об этом сегодня вечером", - сказал один из собеседников газеты.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре.

Теги: #сша #кндр #саммит
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