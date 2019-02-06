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04:25 06.02.2019

Псевдостроитель, подозреваемый в серии мошенничеств, предстанет перед судом

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Псевдостроитель, подозреваемый в серии мошенничеств, предстанет перед судом

Прокуратура направила в Червонозаводский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении подозреваемого в серии мошенничеств, совершенных под видом предоставления строительных услуг (ч.2 ст.190 УК Украины).

"Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, подозреваемый в начале сентября 2017 года зарегистрировался на нескольких специализированных интернет-сайтах, где предлагал услуги по строительству.

Мужчина выезжал к клиентам, которые обращались по его объявлениям, имитировал деятельность (делал замеры, согласовывал с заказчиками проекты строительных работ и т.д) брал предоплату на закупку материалов и обещал приехать с бригадой. Но после уплаты аванса никаких услуг потерпевшие не получали, а псевдостроитель скрывался от них.

По данным правоохранителей, в течение 2017-2018 годов таким образом подозреваемому удалось выманить деньги у 6 человек. Общая сумма нанесенного им ущерба составляет 80 тыс. грн.

Теги: #украина #суд #харьков #мошенник
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