Псевдостроитель, подозреваемый в серии мошенничеств, предстанет перед судом

Прокуратура направила в Червонозаводский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении подозреваемого в серии мошенничеств, совершенных под видом предоставления строительных услуг (ч.2 ст.190 УК Украины).

"Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, подозреваемый в начале сентября 2017 года зарегистрировался на нескольких специализированных интернет-сайтах, где предлагал услуги по строительству.

Мужчина выезжал к клиентам, которые обращались по его объявлениям, имитировал деятельность (делал замеры, согласовывал с заказчиками проекты строительных работ и т.д) брал предоплату на закупку материалов и обещал приехать с бригадой. Но после уплаты аванса никаких услуг потерпевшие не получали, а псевдостроитель скрывался от них.

По данным правоохранителей, в течение 2017-2018 годов таким образом подозреваемому удалось выманить деньги у 6 человек. Общая сумма нанесенного им ущерба составляет 80 тыс. грн.