События

03:17 06.02.2019

На взятке задержан руководитель одной из хозяйственных структур Минобороны

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На взятке задержан руководитель одной из хозяйственных структур Минобороны

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Дарницкого гарнизона г.Киева разоблачили на взятке заместителя директора филиала "Логистик-Центр" Концерна "Техвоенсервис" МО Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ на странице в Фейсбук во вторник, оперативники спецслужбы установили, что заместитель директора требовал от коммерческой структуры ежемесячную "дань" в размере 15 тыс. грн за заключение договора аренды на не препятствование предпринимателю в хозяйственной деятельности.

Сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом первого "транша" неправомерной выгоды и задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Киеве во время получения второго ежемесячного "платежа".

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины, готовится сообщение чиновнику о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Теги: #взятка #минобороны #сбу #украина
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