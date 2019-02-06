Дело экс-начальника университета воздушных сил Алимпиева направлено в суд

Дзержинский райсуд Харькова назначил подготовительное заседание по делу в отношении экс-начальник Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) Андрея Алимпиева.

"Подготовительное заседание назначено на 6 февраля, 14-00. Военная прокуратура отказалась от своих первоначальных обвинений в коррупции по ст.191 (хищение средств - ИФ) УК. Теперь Андрею Николаевичу инкриминируют халатное отношение к воинской службе (ч.3 ст.425 УК)", - сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина адвокат А.Алимпиева Максим Журавлев.

По его словам, защита намерена добиваться оправдательного приговора.

"В материалах дела есть доказательства невиновности Андрея Николаевича - это вывод Госаудитслужбы, сделанный по запросу НАБУ, в котором четко сказано, что никаких нарушений не установлено. Поэтому мы будем добиваться оправдательного приговора", - сказал М.Журавлев.

Как сообщалось, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника ХНУВС А.Алимпиева. "Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба генерал-майор Алимпиев А.М. Будем ходатайствовать об аресте и отстранении от занимаемой должности", – сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

А.Алимпиеву было объявлено о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

20 ноября 2017 года Дзержинский райсуд Харькова определил меру пресечения А.Алимпиеву в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1,5 млн грн.

16 января 2018 года суд продлил меру пресечения еще на 30 дней. Спустя несколько дней за А.Алимпиева был внесен залог и он вышел из СИЗО.

15 февраля 2018 года адвокат А.Алимпиева Максим Журавлев сообщил, что досудебное расследование уголовного производства передано от военной прокуратуры Национальному антикоррупционному бюро.

8 ноября 2018 года М.Журавлев сообщил, что НАБУ изменило подозрение с ч.5 ст. 191 (растрата чужого имущества) на ч.2 ст.367(служебная халатность) УК Украины и досудебное следствие по делу передано специальной полиции. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона. Позднее дело было переквалифицировано на ч.3 ст.425 (халатное отношение к воинской службе) УК Украины.