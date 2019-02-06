Болтон обсудил с главой МИД Бразилии гуманитарную помощь Венесуэле

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на встрече с главой МИД Бразилии Эрнесту Араужу обсудил доставку гуманитарной помощи народу Венесуэлы.

"Только что встречался с министром иностранных дел Бразилии Араужу в Белом доме. Мы обсудили взаимную поддержку временного президента Венесуэлы Гуайдо, в том числе вопросы, связанные с предоставлением гуманитарной помощи народу Венесуэлы. Союз США и Бразилии сильнее, чем когда-либо", - написал Дж.Болтон в своем Twitter.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд европейских государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.