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00:51 06.02.2019

В Станице Луганской открыли районный отдел ГМС – Луганская ОДА

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В Станице Луганской открыли районный отдел ГМС – Луганская ОДА

В Станице Луганской открыли районный отдел управления Государственной миграционной службы (ГМС) Украины в Луганской области, уничтоженный ранее вследствие артобстрела боевиков, сообщили в Луганской областной государственной администрации.

"В июле 2014 года отделение миграционной службы было уничтожено во время артиллерийских обстрелов. С декабря 2014 жители Станично-Луганского района и переселенцы обслуживались в Беловодске, что находится в 80 километрах. Открытие обновленного отдела позволило преодолеть много неудобств. Обновленный отдел оснащен современным оборудованием и соответствует всем критериям обслуживания населения", – цитирует выступление заместителя председателя Луганской облгосадминистрации Юрия Клименко на открытии отдела пресс-служба ЛОГА на странице администрации в Фейсбук во вторник вечером.

В информации подчеркивается, что в отделе работает 2 рабочих места на прием и выдачу документов. Кроме паспортов гражданина Украины в формате ID-карты и биометрических загранпаспортов, в отделе также предоставляются услуги иностранным гражданам - оформление или продление визы, получение гражданства и тому подобное.

Отдел рассчитан на обслуживание 40 человек в день.

Всего на территории области работают и предоставляют полный перечень услуг еще 14 подразделений ГМС.

"Для удобства предоставления услуг гражданам действует электронная очередь. Чтобы воспользоваться ею, необходимо зайти на сайт ГМС, выбрать необходимое подразделение, дату и время, оставить свои данные. Специалист примет посетителя в выбранное им время. Это позволяет значительно сократить время пребывания в отделе ГМС", – сказал начальник Управления ГМС Украины в Луганской области Юрий Скиртач.

Отмечается, что помещение под отдел арендовано у Потребительского общества "Станично-Луганское". В декабре 2018 за счет государственных средств, полученных от Государственной миграционной службы Украины, сделан текущий ремонт на сумму почти 200 тыс. грн. Помещение оснастили системами охранной и пожарной сигнализации, установили видеонаблюдение.

"Также за счет государственных средств приобрели материально-техническую базу (мебель, компьютерная техника и т.п.). Это даст возможность более быстрого и качественного предоставления административных услуг населению Станично-Луганского и других районов Луганской области, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия", – добавили в ЛОГА.

Теги: #луганская #гмс #украина #отдел #открытие
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