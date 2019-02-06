В Харькове госпитализирована в тяжелом состоянии женщина, выпавшая с балкона, когда сбивала сосульки

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования женщины, которая была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии.

"По предварительной информации, жительница одного из домов на проспекте Московском выпала с балкона во время сбивания сосулек. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

У женщины закрытая черепно-мозговая травма, ушибы различных частей тела, открытый перелом предплечья и другие травмы. Она в тяжелом неконтактном состоянии. В настоящее время правоохранители принимают меры, чтобы установить личность потерпевшей и обстоятельства случившегося.