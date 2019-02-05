Полиция продлила срок охраны одесского активиста Михайлика

Следователи Национальной полиции продлили срок охраны одесского общественного деятеля, главу городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика, в которого стреляли в конце сентября 2018 года, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"В сентябре прошлого года правоохранители задержали подозреваемых в нападении на мужчину. Во время осуществления досудебного расследования следователь полиции в Одесской области применил на определенный срок меры безопасности в отношении потерпевшего, о чем было вынесено соответствующее постановление. Меры по физической охране были продолжены, даже несмотря на письменное заявление потерпевшего, написанное в его присутствии женой, - об отсутствии необходимости в мероприятиях по обеспечению его охраны", - говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник вечером.

На данный момент досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Нацполиции.

Отмечается, что после определения подследственности в уголовном производстве правоохранителям заявления от потерпевшего о необходимости применения в отношении него мер безопасности к следствию не поступало.

"Однако следователем вновь продлено действие мер безопасности. Нацполиция готова обеспечить предоставление физической охраны в формате и исходя из необходимости, которую укажет пострадавший", - добавили в полиции.

Как сообщалось, вечером 22 сентября 2018 года неизвестные совершили нападение на одесского общественного активиста О.Михайлика. Пострадавший с огнестрельными ранениями был госпитализирован в Еврейскую больницу Одессы.

Правоохранители 25 сентября задержали трех человек, подозреваемых в покушении на О.Михайлика. Киевский райсуд Одессы 27 сентября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога подозреваемым в покушении на убийство О.Михайлика - трем гражданам Грузии.

В декабре посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель сообщил, что правительство Германии приняло решение организовать и оплатить лечение О.Михайлика. Экс-советник главы Одесской облгосадминистрации Александр Боровик сообщил, что О.Михайлика прооперируют в Мюнхене, "в одном из лучших медицинских учреждений Германии", а Мюнхенский институт криминальной медицины будет проводить независимую экспертизу пули.

11 января активист был прооперирован, пуля изъята. При этом Нацполиция обратилась по каналам Интерпола в компетентные органы ФРГ для оперативного информирования немецких правоохранителей о необходимости сохранения вещественных доказательств.

20 января О.Михайлик был выписан из клиники в Германии.

"Сегодня меня наконец выписали из немецкой клиники в Мюнхене после извлечения пули наемного убийцы вместе с частью моего легкого… Для меня сегодня начался другой этап в моей жизни - восстановление", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что по состоянию здоровья еще должен задержаться в Германии на какое-то время, однако очень хочет домой, в Украину. При этом активист заявляет, что намерен использовать это время и для проведения ряда встреч.

"Сейчас мне еще предстоит задержаться в Германии. Как минимум до тех пор, пока врачи не снимут операционные швы. На этой неделе, если позволит состояние здоровья, планирую провести ряд встреч в Германии. Встречи очень важны для меня, для нас с вами. Хочу довести до понимания западными партнерами и журналистами то, что действительно сейчас происходит в Одессе и в Украине", - добавил О.Михайлик.