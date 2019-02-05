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22:49 05.02.2019

Глава Центрального командования США заявил, что не знал о намерении Трампа вывести войска из Сирии

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Глава Центрального командования США заявил, что не знал о намерении Трампа вывести войска из Сирии

Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел во вторник заявил, что решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии принималось без его ведома.

"Я не был осведомлен об этом (заранее - ИФ)", - сказал он на слушаниях в Конгрессе.

Он отметил, что ранее ему было известно лишь о желании Д.Трампа уйти из Ирака.

В конце декабря Д.Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, поскольку, по его мнению, задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.

Теги: #вывод #сша #командующий #сирия
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