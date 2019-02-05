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21:36 05.02.2019

В Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млн

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В Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млн

Шведские полицейские во вторник в одном из мусорных баков обнаружили украденные в июле погребальные королевские регалии - две короны и державу.

"Все утерянные сокровища найдены", - говорится в заявлении полиции.

Стоимость регалий, принадлежавших в XVII веке шведскому королю Карлу и королеве Кристине оценивается в 65 млн шведских крон (около $7,2 млн).

Двое воров выкрали регалии из Стренгнесского собора днем 31 июля - на глазах у прихожан. Подозреваемые скрылись с места происшествия на лодке.

В сентябре 2018 года был задержан один из подозреваемых в ограблении, однако данных о местонахождении драгоценностей до сегодняшнего дня у полиции не было.

Теги: #швеция #находка #регалии
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