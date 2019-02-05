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20:10 05.02.2019

Генпрокуратура передала АРМА арестованные у подельника Лазаренко наличные средства

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Генпрокуратура передала АРМА арестованные у подельника Лазаренко наличные средства

Арестованные ранее наличные денежные средства экс-сотрудника правительства Павла Лазаренко (премьер в 1996-1997 годах) в сумме EUR110,7 тыс и $9,3 тыс переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины во вторник, это было сделано департаментом международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева.

Средства ранее были арестованы в уголовном производстве по подозрению вышеуказанного гражданина в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

Агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Генпрокуратуре, что речь идет о гражданине М. и в уголовном производстве он проходит как подельник П.Лазаренко.

Теги: #гпу #лазаренко #деньги
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