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19:54 05.02.2019

Спасатели пытаются достать тело из обломков самолета, на котором был футболист Сала

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В районе пролива Ла-Манш началась операция с целью извлечь тело из обломков потерпевшего крушение одномоторного самолета, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала, передают во вторник западные СМИ.

"Мы пытаемся достать тело. Если нам это удастся, мы будем рассматривать возможность извлечения обломков самолета", - приводят СМИ слова представителя британского отдела по расследованию авиационных происшествий.

"В связи с сильными приливами и отливами мы можем использовать дистанционный поисковый аппарат лишь в течение небольшого периода времени каждый день. Это означает, что ход (операции - ИФ) будет медленным", - подчеркнул он.

В минувший понедельник поисково-спасательная команда обнаружила тело человека среди обломков самолета.

На борту самолета в момент происшествия находилось два человека - футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Информации о том, чье именно тело обнаружили спасатели, по-прежнему нет.

Частная поисковая компания начала поиски самолета в воскресенье, после того как поиски приостановила полиция острова Гернси, посчитав, что шансов найти пилота и футболиста живыми фактически нет.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Э.Сала, исчез 21 января в районе Ла-Манша.

Теги: #самолет #крушение #поиски #британия
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