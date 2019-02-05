Евросоюз и Катар подписали договор об "открытом небе"

Евросоюз и Катар во вторник объявили о подписании всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте - так называемого договора об "открытом небе", который существенно облегчит перелеты всем авиакомпаниям обеих сторон.

Европейские и катарские авиакомпании получат "неограниченный и беспрепятственный доступ" к воздушному пространству стран-участниц, говорится в заявлении сторон.

Катар первым среди государств Персидского залива заключил подобное соглашение с Евросоюзом, пишет Financial Times.

ОАЭ в январе отказались продолжить обсуждение аналогичного договора с ЕС.

Летом 2017 года вокруг Катара разразился дипломатический кризис: группа стран во главе с Саудовской Аравией разорвала дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, которая не снята до сих пор.