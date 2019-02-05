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18:47 05.02.2019

Евросоюз и Катар подписали договор об "открытом небе"

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Евросоюз и Катар подписали договор об "открытом небе"

Евросоюз и Катар во вторник объявили о подписании всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте - так называемого договора об "открытом небе", который существенно облегчит перелеты всем авиакомпаниям обеих сторон.

Европейские и катарские авиакомпании получат "неограниченный и беспрепятственный доступ" к воздушному пространству стран-участниц, говорится в заявлении сторон.

Катар первым среди государств Персидского залива заключил подобное соглашение с Евросоюзом, пишет Financial Times.

ОАЭ в январе отказались продолжить обсуждение аналогичного договора с ЕС.

Летом 2017 года вокруг Катара разразился дипломатический кризис: группа стран во главе с Саудовской Аравией разорвала дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, которая не снята до сих пор.

Теги: #евросоюз #договор #открытое_небо #катар
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