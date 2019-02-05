На Донбассе ранен украинский военный

Один украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины во вторник.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск шесть раз, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… В результате коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

Боевики обстреляли позиции украинских военных из 82-мм минометов у хутора Вольный на окраине г.Золото, из 82-мм минометов и автоматических гранатометов - в районе с.Троицкое Попаснянского района, из автоматических гранатометов – в районе пос.Пески Ясиноватского района Донецкой области.

Кроме того, боевики трижды обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи пос.Опытное.