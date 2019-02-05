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17:18 05.02.2019

В Краматорске задержан информатор боевиков - СБУ

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В Краматорске задержан информатор боевиков - СБУ

Сотрудники Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Краматорске Донецкой области информатора боевиков террористической организации "ДНР", - сообщается на странице спецслужбы в соцсети Facebook во вторник

"Оперативники… установили, что местный житель собирал сведения о перемещении украинской военной техники в одном из районов города. Полученную информацию злоумышленник передавал участникам незаконных вооруженных формирований. Следователи СБУ задокументировали факты противоправной деятельности пособника боевиков", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника, ему объявлено подозрение по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется досудебное расследование.

Теги: #боевики #сбу #краматорск #задержание
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