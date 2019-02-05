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17:01 05.02.2019

Дело о ДТП с участием артистов "Дизель шоу" направлено в суд – полиция

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Дело о ДТП с участием артистов "Дизель шоу" направлено в суд – полиция

Расследование уголовного производства по дорожно-транспортному происшествию с участием представителей "Дизель шоу", в результате которого погибла актриса проекта Марина Поплавская, завершено, дело направлено в суд.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции в Киевской области, вина подозреваемого – водителя автобуса – доказана, он сотрудничал со следствием и свою вину признал.

"Причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, рано утром 20 октября 2018 года в Киевской области автобус "Неоплан" столкнулся с грузовиком "МАЗ". В результате ДТП погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, актеры Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Всего в автобусе находились 15 человек.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Теги: #полиция #дтп #дизель_шоу #суд
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