РФ скрывает истинное состояние здоровья политзаключенного Бекирова и нарушает его права – Денисова

Киев. 5 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что российская сторона скрывает информацию о состоянии здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который незаконно удерживается в СИЗО г.Симферополя (аннексированный Россией Крым).

"Состояние здоровья Эдема Бекирова сверхкритическое. Об этом сообщила его дочь Элеонора. В то же время, по информации, которую я получила от советника президента РФ, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, состояние здоровья политзаключенного удовлетворительное", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Она отметила, что, по словам адвоката, в справке, которую он получил, написано, что среди имеющихся заболеваний Э.Бекирова отсутствуют те, которые относятся к списку тяжелых, и делают невозможным содержание под стражей.

"Вместе с тем, нам известно, что Эдем Бекиров имеет целый ряд опасных заболеваний, которые могут только ухудшиться в условиях СИЗО. Поэтому я еще раз убеждаюсь, что информации, поступающей из писем РФ, нельзя доверять. РФ скрывает истинное положение гражданина Украины и таким образом нарушает права человека", – заявила украинский омбудсмен.

Она напомнила, что в последнем своем обращении выражала просьбу принять безотлагательные меры для обеспечения гражданина Украины квалифицированной медицинской помощью в специализированном лечебном учреждении. "И отметила, что содержание Эдема Бекирова в СИЗО может повлечь фатальные последствия для жизни", - добавила она.

Э.Бекиров 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников и был задержан 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

По данным Р.Чубарова, Э.Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара является членом Меджлиса крымскотатарского народа. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что Э.Бекиров перенес в январе 2018 года сложную операцию на сердце (4 шунта) и со съемным протезом правой ноги, имеет "массу сопутствующих болезней, в том числе сахарный диабет".

Российские власти обвиняют его по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).