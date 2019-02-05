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16:37 05.02.2019

Порошенко назначил Настасенко главой Голосеевской РГА в Киеве

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Порошенко назначил Настасенко главой Голосеевской РГА в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Настасенко главой Голосеевской районной в г.Киеве государственной администрации.

Соответствующее распоряжение президента Украины №12/2019-рп от 5 февраля 2019 года обнародовано на сайте главы Украинского государства.

"Назначить Настасенко Александра Григорьевича главой Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации со сроком испытания три месяца", - сказано в документе.

Теги: #киев #порошенко #рга #назначение
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