Порошенко назначил Настасенко главой Голосеевской РГА в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Настасенко главой Голосеевской районной в г.Киеве государственной администрации.

Соответствующее распоряжение президента Украины №12/2019-рп от 5 февраля 2019 года обнародовано на сайте главы Украинского государства.

"Назначить Настасенко Александра Григорьевича главой Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации со сроком испытания три месяца", - сказано в документе.