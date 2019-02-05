Число погибших в ДТП вблизи КПВВ "Марьинка" увеличилось

Один из пострадавших при столкновении двух легковых автомобилей в Марьинском районе Донецкой области во вторник скончался в больнице, сообщает Главное управление Госслужбы по ЧС в Донецкой области.

"В результате происшествия на месте погибли 5 человек, еще 3 пострадали… Пострадавшие были госпитализированы в Кураховскую городскую больницу. К сожалению, один из пострадавших умер в больнице", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС.

Как сообщалось, в Марьинском районе во вторник утром на трассе Донецк - Запорожье водитель автомобиля "Шевроле", совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с "Дэу Ланос" (направлялись от КПВВ "Марьинка").