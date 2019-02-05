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15:49 05.02.2019

Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

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Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

Правительство обжалует решение Окружного административного суда Киева о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Обязанности будем обжаловать", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Кроме того, А.Саенко подчеркнул, что также будет подана жалоба в Высший совет правосудия.

Ранее в этот день лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Как сообщил Минздрав, проводятся консультации с юристами относительно определения Окружного админсуда Киева о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра.

Теги: #супрун #суд #кабмин
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