События

14:54 05.02.2019

Столкновение двух легковушек неподалеку от КПВВ "Марьинка", есть жертвы

1 мин читать
Столкновение двух легковушек неподалеку от КПВВ "Марьинка", есть жертвы

В Марьинском районе Донецкой области во вторник утром на трассе Донецк-Запорожье водитель автомобиля "Шевроле", совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с "Дэу Ланос", от удара автомобиль загорелся, вследствие чего пять человек погибли и трое получили тяжелые травмы, сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области.

"Происшествие случилось около 10.30. Участниками аварии стали 9 человек. В результате столкновения автомобиль "Дэу" загорелся. 4 пассажира, которые ехали с КПВВ "Марьинка", погибли на а месте. Водитель остался невредимым", - рассказали в полиции.

Пассажирка "Шевроле" от полученных травм скончалась, еще трое пребывают в тяжелом состоянии. За жизни пострадавших продолжают бороться врачи. Граждане ехали из г.Селидово на контрольно-пропускной пункт.

Марьинский полицейские продолжают работать на месте происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

Теги: #марьинка #дтп #кпвв #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:54 05.02.2019
На выезде из Киева водитель грузовика врезался в платформу военного тягача

На выезде из Киева водитель грузовика врезался в платформу военного тягача

12:51 05.02.2019
Громкие заявления политиков о нарушениях избирательного законодательства в полицию пока так и не попали – МВД

Громкие заявления политиков о нарушениях избирательного законодательства в полицию пока так и не попали – МВД

10:28 05.02.2019
Полиция Украины за понедельник зарегистрировала 26 сообщений, связанных с выборами президента

Полиция Украины за понедельник зарегистрировала 26 сообщений, связанных с выборами президента

10:26 05.02.2019
Полиция Украины за понедельник зарегистрировала 26 сообщений, связанных с выборами президента

Полиция Украины за понедельник зарегистрировала 26 сообщений, связанных с выборами президента

09:25 05.02.2019
Более 700 ДТП с 47 пострадавшими и 4 погибшими произошло на дорогах Украины в понедельник

Более 700 ДТП с 47 пострадавшими и 4 погибшими произошло на дорогах Украины в понедельник

04:35 05.02.2019
В частном доме в Харьковской области взорвался твердотопливный котел, погибла женщина

В частном доме в Харьковской области взорвался твердотопливный котел, погибла женщина

20:30 04.02.2019
Харьковская полиция ищет лиц, выбросивших на стихийную свалку трупы зараженных АЧС свиней

Харьковская полиция ищет лиц, выбросивших на стихийную свалку трупы зараженных АЧС свиней

19:38 04.02.2019
Полиция Луганской области задержала боевика так называемой "ЛНР"

Полиция Луганской области задержала боевика так называемой "ЛНР"

15:55 04.02.2019
Полиция внесла в ЕРДР 12 сведений о фактах нарушения избирательного законодательства Украины

Полиция внесла в ЕРДР 12 сведений о фактах нарушения избирательного законодательства Украины

12:10 04.02.2019
Полиция Киевской области зафиксировала 17 нарушений избирательного законодательства

Полиция Киевской области зафиксировала 17 нарушений избирательного законодательства

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция будет квалифицировать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп избирателя

Действия бывшего военного руководства, приведшие к снижению обороноспособности страны, могут быть квалифицированы как госизмена – Луценко

Госпогранслужба Украины ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей и возводит башни на побережье Азова

Несколько районов Бердянска вновь остались без воды из-за дальнейшего обвала коллектора

В Софии Киевской проходит церемония интронизации главы ПЦУ митрополита Епифания

ПОСЛЕДНЕЕ

Гендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении в невыплате зарплаты работникам на более 11 млн грн

Лондон потратил более 45 тыс. фунтов на распечатку соглашения с ЕС, которое отверг парламент

Полиция будет квалифицировать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп избирателя

"Румынское сообщество Украины" намерено требовать признания румынского нацменьшинства коренным населением

В Украину не пропустили российскую видеоблогершу Ивлееву из-за незаконного посещения Крыма – Госпогранслужба

В Харькове рабочий упал с 10-го этажа недостроенной многоэтажки

"Агента украинских спецслужб" осудили в "ЛНР" на 13 лет по статье о госизмене

Постепенное похолодание в Украине в ближайшие дни продолжится

В Киеве презентовали научно-информационное издание о праве нацменьшинств обучаться на родном языке

Власти Киева просят водителей быть внимательными на дорогах - в ночь на среду ожидается ухудшение погодных условий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА