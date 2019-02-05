Столкновение двух легковушек неподалеку от КПВВ "Марьинка", есть жертвы

В Марьинском районе Донецкой области во вторник утром на трассе Донецк-Запорожье водитель автомобиля "Шевроле", совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с "Дэу Ланос", от удара автомобиль загорелся, вследствие чего пять человек погибли и трое получили тяжелые травмы, сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области.

"Происшествие случилось около 10.30. Участниками аварии стали 9 человек. В результате столкновения автомобиль "Дэу" загорелся. 4 пассажира, которые ехали с КПВВ "Марьинка", погибли на а месте. Водитель остался невредимым", - рассказали в полиции.

Пассажирка "Шевроле" от полученных травм скончалась, еще трое пребывают в тяжелом состоянии. За жизни пострадавших продолжают бороться врачи. Граждане ехали из г.Селидово на контрольно-пропускной пункт.

Марьинский полицейские продолжают работать на месте происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).