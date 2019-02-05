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14:48 05.02.2019

Гендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении в невыплате зарплаты работникам на более 11 млн грн

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Гендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении в невыплате зарплаты работникам на более 11 млн грн

Киевская местная прокуратурой №5 сообщила о подозрении председателю правления – генеральному директору ПАО "Завод "Маяк", который задолжал работникам предприятия 11,2 млн грн заработной платы.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры г.Киева, гендиректор подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 Уголовного кодекса Украины (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем на месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия).

"Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2017 по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11 млн 200 тыс. грн. В это же время, несмотря на задолженность перед рабочими и при наличии средств на счетах глава предприятия осуществлял другие платежи, растрачивал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании руководителю предприятия меры пресечения.

Теги: #маяк #прокуратура #подозрение
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