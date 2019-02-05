Лондон потратил более 45 тыс. фунтов на распечатку соглашения с ЕС, которое отверг парламент

Министерство Великобритании по выходу из ЕС потратило 45,64 тыс. фунтов стерлингов на распечатку копий соглашения о Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, сообщает BBC.

В общей сложности министерство заказало 1,3 тыс. копий почти 600-страничного соглашения, чтобы раздать их членам палаты общин и палаты лордов.

Значительную часть распечатанных копий соглашения, с которым также можно ознакомиться онлайн, члены парламента так и не забрали, отмечает телеканал.

"Решение о печати некоторого числа копий соглашения о выходе из ЕС было принято после консультаций с администрацией парламента, так как у нее есть наилучшие возможности для того, чтобы консультировать по нуждам обеих палат парламента", - пояснили в министерстве.

По информации ведомства, в цену 45,64 тыс. фунтов вошла не только печать документов, но и их транспортировка и сортировка.

В январе палата общин со значительным перевесом отвергла достигнутое Т.Мэй соглашение по Brexit. Теперь члены парламента хотят, чтобы в соглашение были внесены изменения по "страховочному плану" по ирландской границе. В Брюсселе неоднократно отвергали возможность пересмотра соглашения. Однако, отмечает телеканал, если в документ все же внесут какие-либо изменения, то его придется снова распечатывать.