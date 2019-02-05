"Румынское сообщество Украины" намерено требовать признания румынского нацменьшинства коренным населением

Межрегиональное объединение "Румынское сообщество Украины" намерено добиваться признания румынского национального меньшинства коренным населением на территориях его проживания.

"Мы будем требовать, чтобы нас признали автохтонным (коренным) населением", - сказал глава "Румынского сообщества Украины" Иван Попеску на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По его словам, у организации будет встреча с предстателями Европейской Комиссии, а также они направили обращения к президенту Румынии, к главам Сената и Палаты депутатов, к румынскому министру образования и министру румын за границей, к Министерству иностранных дел, к послу Украины в Румынии, к генконсулам Румынии в Украине, по вопросам связанными с румынским меньшинством в Украине, в частности признания его коренным населением на тех территориях, где оно проживает.

По мнению И.Попеску, это позволит применять языковые статьи закона об образовании для украинских румын уже не как для меньшинства, а как для коренного народа, что существенно улучшит ситуацию.