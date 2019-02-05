В Украину не пропустили российскую видеоблогершу Ивлееву из-за незаконного посещения Крыма – Госпогранслужба

Госпогранслужба Украины продолжает работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые в нарушение украинского законодательства незаконно посещали временно оккупированные территории Украины, и, в частности, во вторник не пропустила гражданку России Анастасию Ивлееву, которая является видеоблогером и телеведущей.

"Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. С ее объяснений - на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом. Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы", - сообщает во вторник пресс-служба украинского погранведомства.

В Госпогранслужбе отметили, что всего в прошлом году сотрудники пограничного ведомства обнаружили около 2,2тыс. фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий Украины. При этом за это правонарушение в пересечении государственной границы отказано почти 1,4тыс. иностранцам и принято 1тыс. 170 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам.

"Эта работа продолжается и дальше. Только с начала года 90 иностранцев получили запрет въезда за посещение оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В Государственной пограничной службе добавили, что вместе с другими правоохранительными органами выделили более 3,2тыс. граждан, которые могли незаконно находиться на ВОТ. Информация о них аккумулируется и используется, как дополнительная, в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения.

"Отметим, за последние несколько лет правоохранителями принято решение о запрете въезда в нашу страну относительно 140 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства", - добавили в погранслужбе.