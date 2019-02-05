В Харькове рабочий упал с 10-го этажа недостроенной многоэтажки

Полиция расследует гибель 32-летнего мужчины, работавшего каменщиком на строительстве многоэтажного дома по ул.Профессорская в Харькове.

"Предварительно установлено, что 32-летний харьковчанин поскользнулся и упал с 10 этажа новостройки... Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Проводится проверка.