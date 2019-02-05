"Агента украинских спецслужб" осудили в "ЛНР" на 13 лет по статье о госизмене

Т.н. военный суд "ЛНР", которая контролирует часть территории Луганской области, приговорил жителя города Антрацит, якобы сотрудничавшего со Службой безопасности Украины, к 13 годам лишения свободы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "министерства госбезопасности" (МГБ) "ЛНР", мужчина обвинялся в доставке оружия и боеприпасов диверсионно-разведывательным группам Вооруженных сил Украины, действующим на подконтрольной территории Луганщины.

"Агента СБУ под псевдонимом "Механик" Военный суд Луганской народной республики приговорил к 13 годам лишения свободы. Житель Антрацита Валерий Тарасюк задержан сотрудниками министерства государственной безопасности в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению разведывательно-диверсионной деятельности на территории Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

В "МГБ "ЛНР" установили, что мужчина, осуществляя перевозки товарно-материальных ценностей и пассажиров с территории "ЛНР", был завербован сотрудниками СБУ на контрольно-пропускном пункте "Майорск-Зайцево". "Ему присвоили псевдоним "Механик" и поставили задачи по снабжению предметами и материалами украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших на территории республики", - сообщили в пресс-службе "МГБ".

"По заданию своих кураторов из СБУ Тарасюк неоднократно осуществлял доставку вооружения и боеприпасов, закамуфлированных под средства домашнего обихода", - добавили в пресс-службе.

"За оказание материально-технической и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Луганской народной республики, Валерий Тарасюк признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 УК ЛНР "Государственная измена", - сообщили в пресс-службе "МГБ".