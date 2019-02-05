Постепенное похолодание в Украине в ближайшие дни продолжится

В ближайшие сутки, 6 февраля, с северо-запада Европы в Украину продолжит поступать прохладная воздушная масса, погоду с осадками в большинстве областей, кроме южных и юго-восточных, будет определять атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В Украине, кроме юга и юго-востока, местами небольшой мокрый снег, в северных областях умеренный мокрый снег. В большинстве южных и восточных областях туман, местами гололед. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму 7-12°; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве - ночью умеренный, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 06 февраля самая высокая температура днем была 7,6 в 1990г., самая низкая ночью -30,4 в 1929г.

На 7 февраля синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь ночью в восточной части местами небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/ с.

Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 8-11° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем западе 4-7° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 0-5° тепла.

В Киеве – без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.