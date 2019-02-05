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11:51 05.02.2019

Власти Киева просят водителей быть внимательными на дорогах - в ночь на среду ожидается ухудшение погодных условий

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Власти Киева просят водителей быть внимательными на дорогах - в ночь на среду ожидается ухудшение погодных условий

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА)

"В связи с этим, коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. В "Киевавтодоре" напоминают, что внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с синоптической ситуацией принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #кгга #погода #дороги
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