События

11:21 05.02.2019

Папа Римский провел мессу в Абу-Даби

2 мин читать
Папа Римский провел мессу в Абу-Даби

Папа Римский Франциск во вторник провел мессу на стадионе в Абу-Даби, сообщает агентство Associated Press.

Эта месса стала первой литургической службой папы Римского на аравийском полуострове.

Месса состоялась на стадионе Zayed Sports City. Папа римский прибыл на стадион на своем знаменитом транспортном средстве - так называемом папамобиле, его приветствовали криками "Да здравствует, папа" и "Мы любим тебя!". Согласно подсчетам, на мессе присутствовали 135 тыс. человек.

Организаторы мессы заявили, что на нее должны были прибыть верующие из 100 стран, на ней присутствуют и мусульмане.

Папа Римский провел мессу на итальянском языке, ее при помощи субтитров переводили на арабский и английский языки.

В речи он обратился к верующим, находящимся далеко от дома и испытывающим неуверенность в будущем. Также он призвал к умеренности.

Господь "не просил нас создавать грандиозные проекты или привлекать к себе внимание широкими жестами. Он просил нас только об одном произведении, исполнимом для каждого - о нашей жизни", - сказал Франциск.

Во время мессы верующие также услышали молитвы на разных языках.

По подсчетам католической церкви, около 1 млн из 9 млн жителей ОАЭ - католики, большинство из них - иностранцы.

Во вторник папа Римский покидает ОАЭ, где находится с воскресенья. Во время визита он встретился с руководством страны, а также с различными религиозными деятелями.

Теги: #франциск #папа_римский #церковь #абу_даби
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Митрополит Эммануил предложил Порошенко посетит Афон и монастырь Ксенофонт, где был написан текст Томоса

Митрополит Епифаний: Верим, что усилия по объединению украинской церкви увенчаются получением ею статуса патриархата

В Софии Киевской состоялась интронизация предстоятеля ПЦУ Епифания

Минкультуры надеется, что УПЦ (МП) выполнит нормы закона о переименовании

ПЦУ за год признает большинство православных церквей – митрополит Епифаний

Глава ПЦУ: Мы не молимся за патриарха Кирилла - мы должны его упоминать согласно каноническим правилам

Почти 44% православных в Украине относят себя к созданной ПЦУ, 38,4% - "просто православные", 15,2 – к УПЦ (МП) – опрос

Интронизация митрополита Епифания пройдет в Софийском соборе 3 февраля

Киевская митрополия ПЦУ зарегистрирована 30 января 2019 года

Юридическое оформление ПЦУ завершится в ближайшее время – митрополит Епифаний

ПОСЛЕДНЕЕ

Постепенное похолодание в Украине в ближайшие дни продолжится

В Киеве презентовали научно-информационное издание о праве нацменьшинств обучаться на родном языке

Власти Киева просят водителей быть внимательными на дорогах - в ночь на среду ожидается ухудшение погодных условий

На кладбище в Харьковской области найдено тело мужчины

В Украине стартовала регистрация на ВНО, завершится 25 марта

Полиция Украины за понедельник зарегистрировала 26 сообщений, связанных с выборами президента

"Укравтодор" с 8 февраля начнет работы по ликвидации ям на дорогах

Всеобщая забастовка во Франции приведет во вторник к перебоям в работе транспорта - СМИ

За последние три с половиной года около 1 миллиарда евро Днепропетровская ОГА вложила в инфраструктуру области – Ю.Голик

Суд снял электронный браслет и вернул загранпаспорт экс-руководителю ГФС Продану – САП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА