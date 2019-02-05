Папа Римский провел мессу в Абу-Даби

Папа Римский Франциск во вторник провел мессу на стадионе в Абу-Даби, сообщает агентство Associated Press.

Эта месса стала первой литургической службой папы Римского на аравийском полуострове.

Месса состоялась на стадионе Zayed Sports City. Папа римский прибыл на стадион на своем знаменитом транспортном средстве - так называемом папамобиле, его приветствовали криками "Да здравствует, папа" и "Мы любим тебя!". Согласно подсчетам, на мессе присутствовали 135 тыс. человек.

Организаторы мессы заявили, что на нее должны были прибыть верующие из 100 стран, на ней присутствуют и мусульмане.

Папа Римский провел мессу на итальянском языке, ее при помощи субтитров переводили на арабский и английский языки.

В речи он обратился к верующим, находящимся далеко от дома и испытывающим неуверенность в будущем. Также он призвал к умеренности.

Господь "не просил нас создавать грандиозные проекты или привлекать к себе внимание широкими жестами. Он просил нас только об одном произведении, исполнимом для каждого - о нашей жизни", - сказал Франциск.

Во время мессы верующие также услышали молитвы на разных языках.

По подсчетам католической церкви, около 1 млн из 9 млн жителей ОАЭ - католики, большинство из них - иностранцы.

Во вторник папа Римский покидает ОАЭ, где находится с воскресенья. Во время визита он встретился с руководством страны, а также с различными религиозными деятелями.