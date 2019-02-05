На кладбище в Харьковской области найдено тело мужчины

В с.Чернещина Харьковской области на кладбище обнаружено тело 43-летнего местного жителя со смертельным ранениями, полученными в результате взрыва гранаты, сообщили в полиции.

"На место выезжали работники Краснокутского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления полиции. Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу УЗРГМ и часть корпуса гранаты РГД-5", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области во вторник.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.