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10:15 05.02.2019

"Укравтодор" с 8 февраля начнет работы по ликвидации ям на дорогах

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"Укравтодор" с 8 февраля начнет работы по ликвидации ям на дорогах

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало обследование международных и национальных дорог с целью выявления объемов аварийной ямочности и с 8 февраля начнет работы по ее ликвидации.

Как отмечается на сайте ведомства, ямы на дорогах начали возникать из-за колебаний температур и переувлажнения дорожного полотна.

"С 8 февраля генеральными подрядчиками на объектах, где позволяют погодные условия, будет развернуты масштабные работы по ликвидации ям. Для этого на наиболее проблемных участках на автомагистралях будут использовать холодные асфальтобетонные смеси. Ямочный ремонт горячим асфальтобетоном, начнется весной при надлежащей плюсовой температуре воздуха", - подчеркивают в ведомстве.

Также "Укравтодор" распорядился запустить в работу асфальтобетонные заводы, сформировать на каждой дороге ремонтные бригады и организовать их ежедневную работу.

В "Укравтодоре" подчеркнули, что на дорогах, где в прошлом году проводились текущие средние и капитальные ремонты, масштабных повреждений дорожного покрытия не наблюдается.

На дорогах, где аварийная ямочность угрожает безопасности движения, будут установлены соответствующие предупредительные знаки до завершения работ.

Качество проведения всех ремонтов будет контролировать госпредприятие "Дорожный контроль качества".

Теги: #дороги #укравтодор #планы #ремонт
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