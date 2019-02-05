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09:56 05.02.2019

Суд снял электронный браслет и вернул загранпаспорт экс-руководителю ГФС Продану – САП

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Суд снял электронный браслет и вернул загранпаспорт экс-руководителю ГФС Продану – САП

Соломенский районный суд г.Киева снял электронный браслет и вернул заграничный паспорт бывшему и.о.главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославу Продану, подозреваемому в незаконном обогащении.

Как сообщает во вторник пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, накануне, 4 февраля, суд по результатам рассмотрения ходатайства прокуроров САП частично продлил срок действия процессуальных обязательств М.Продану.

"Удовлетворяя ходатайство частично… следственный судья вопреки позиции прокуроров отказал в продлении обязательства носить электронное средство контроля и сдать на хранение документ для выезда за границу. Фактически судом предоставлена возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу", - сообщили в САП.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отмечают, что мотивы принятого судом решения в настоящее время не известны, поскольку объявлен лишь краткий его текст.

Решения следственного судьи обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, 4 декабря 2018 года Соломенский районный суд Киева избрал экс-руководителю ГФС М.Продану меру пресечения в виде взятия на поруки рядом народных депутатов. При этом ему запретили менять место жительства и обязали носить электронный браслет.

М.Продан был назначен и.о. главы ГФС 3 марта 2017 года после отстранения от должности обвиняемого в злоупотреблении служебным положением тогдашнего главы ГФС Романа Насирова.

В начале сентября 2018 года М.Продан уволился по собственному желанию.

15 ноября 2018 года прокурор САП составил и подписал письменное сообщение о подозрении М.Продана в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре указали, что бывший и.о. главы ГФС подозревается в приобретении за время работы в должности с июля 2016 года по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Для сокрытия действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкого человека.

По информации САП, среди приобретенных объектов - две квартиры в элитной столичной новостройке (стоимостью 6,7 млн грн), два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля представительского класса совокупной стоимостью 3,4 млн грн.

Кроме того, следствие проверяет причастность М.Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Теги: #продан #суд #гфс
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