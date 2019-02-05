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09:46 05.02.2019

Сервис по доставке еды UberEats заработал в Киеве в тестовом режиме

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Сервис по доставке еды UberEats заработал в Киеве в тестовом режиме

Компания Uber начала тестирование сервиса по доставке еды UberEats из ресторанов в Киеве, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"Мы начали тестирование Uber Eats в Киеве. Объявление о запуске сервиса будет сделано в ближайшее время", - заявили в компании.

Компания Uber в конце 2018 года назначила руководителем сервиса UberEats в Украине экс-СЕО консалтинговой компании Civitta, а с конца января 2019 года начала активный набор водителей и курьеров для работы с сервисом UberEats.

В частности, крупнейшие партнеры Uber в Украине обещают доход при работе с UberEats в размере до 11 тыс. грн для пешего курьера, до 20 тыс. грн - на скутере или велосипеде и до 25 тыс. грн - на собственном автомобиле в случае сотрудничества с компанией-партнером Uberdrive. При работе с Uberlin - до 10 тыс. грн без уточнения формата.

Как сообщалось, ранее в Киеве начал работу международный сервис доставки Glovo (Испания).

Uber анонсировал запуск UberEats в Киеве еще летом 2018 года. Также в компании уточняли, что не планировали начинать работу этого сервиса в городах страны с населением менее 500 тыс. жителей.

Теги: #киев #тестирование #uber #доставка #еда
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