Во вторник, 5 февраля, в Киеве ограничат движение на двух мостах

Во вторник, 5 февраля, в столице в связи с ремонтом частично ограничат движение транспорта на Северном и Южном мостам, сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

"В связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия 5 февраля будет частично ограничено движение транспорта на Южном мостовом переходе с 11.00. до 17.00 в направлении столичного шоссе, а также на Северном мосту через рДнепр с 16.00. до 20.00. в направлении жилого массива Оболонь. С 21.00. до 01.00 часов - в направлении жилого массива Троещина", - говорится в сообщении.