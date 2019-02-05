События

08:29 05.02.2019

Во вторник, 5 февраля, в Киеве ограничат движение на двух мостах

1 мин читать

Во вторник, 5 февраля, в столице в связи с ремонтом частично ограничат движение транспорта на Северном и Южном мостам, сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

"В связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия 5 февраля будет частично ограничено движение транспорта на Южном мостовом переходе с 11.00. до 17.00 в направлении столичного шоссе, а также на Северном мосту через рДнепр с 16.00. до 20.00. в направлении жилого массива Оболонь. С 21.00. до 01.00 часов - в направлении жилого массива Троещина", - говорится в сообщении. 

Теги: #киев #украина #ограничение #транспорт
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО

В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на реках

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

В Луганской области задержан боевик "ЛНР"

Житель Харьковской области, поджегший из ревности сельский дом культуры, получил 3 года тюрьмы

В частном доме в Харьковской области взорвался твердотопливный котел, погибла женщина

Прокуратура требует отправить в психбольницу женщину, утопившую своих детей в киевском озере

Во Львове умерла член ОУН Ярослава Мельничук

Полиция не подтвердила информацию о повреждении окна киевского офиса НСЖУ в результате огнестрельного выстрела

Неизвестные в Киеве обстреляли окно регионального офиса НСЖУ, заявляют в организации

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования поездов в Россию

Более 700 ДТП с 47 пострадавшими и 4 погибшими произошло на дорогах Украины в понедельник

Семь человек погибли при пожаре в жилом доме в Париже

Немецкая авиакомпания Germania подала заявление о банкротстве

ЕС заявил о своей обеспокоенности состоянием прав человека в Иране

Харьковская полиция ищет лиц, выбросивших на стихийную свалку трупы зараженных АЧС свиней

В Сумской области задержан прокурор местной прокуратуры, вымогавший взятку от обвиняемого – Сарган

Суд арестовал задержанного на взятке руководителя коммунального предприятия из Стрыя с правом залога в 1 млн грн

Полиция Луганской области задержала боевика так называемой "ЛНР"

Стоимость всех товаров, разрекламированных в ходе Супербоула, составляет 191,8 тыс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА